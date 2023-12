Seer Registered (A) Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Weitere Suchergebnisse zu "Seer":

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Seer von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Unsere Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen ausgewertet, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben, und kommt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft werden kann.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung für Seer abgegeben haben, sehen die Situation insgesamt als "Neutral". Die meisten Analysten geben ein Kursziel von 10 USD an, was einer erwarteten Kursentwicklung von 455,56 Prozent entspricht. Daher wird die Seer mit einem "Gut"-Rating bewertet.

In den letzten Wochen konnte eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven bei Seer festgestellt werden. Dies wird als positiv bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnte hingegen keine signifikante Veränderung festgestellt werden, weshalb hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält Seer in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige Durchschnitt der Seer-Aktie deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält Seer insgesamt ein "Neutral"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.