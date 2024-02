Seer Registered (A) Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Seer betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der aktuelle 7-Tage-RSI beträgt 67,19 Punkte, was bedeutet, dass Seer derzeit als "neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 58,5, was ebenfalls zu einer Einstufung als "neutral" führt.

Im Hinblick auf die technische Analyse ist Seer derzeit -6,25 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -40,43 Prozent liegt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass in den letzten Wochen überwiegend positiv über Seer gesprochen wurde, was zu einer Einschätzung als "gut" führt.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für Seer abgegeben, wobei das durchschnittliche Kursziel bei 10 USD liegt, was auf ein Aufwärtspotential von 506,06 Prozent hinweist. Aufgrund dieser Bewertungen erhält Seer insgesamt ein "gut"-Rating.