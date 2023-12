Seer Registered (A) Aktie: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

Weitere Suchergebnisse zu "Seer":

In den letzten zwei Wochen wurde Seer von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung von Kommentaren und Beiträgen, die sich in diesem Zeitraum mit dem Wert befasst haben. Auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um Seer angesprochen. Aufgrund dieser positiven Anleger-Stimmung wurde der Wert insgesamt als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Seer liegt der 7-Tage-RSI bei 41,3 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 45,63, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die technische Analyse ergibt, dass der aktuelle Schlusskurs von Seer (1,75 USD) deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (3,23 USD) liegt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, liegt der letzte Schlusskurs nahe dem Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Von den 1 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate sind keine als "Gut" eingestuft worden, 1 als "Neutral" und keine als "Schlecht". Im Durchschnitt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten liegen bei 10 USD, was auf einen möglichen Anstieg um 471,43 Prozent vom letzten Schlusskurs (1,75 USD) aus hindeutet. Somit erhält Seer von den Analysten insgesamt ein "Gut"-Rating.