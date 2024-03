Seer Registered (A) Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Die Seer-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 2,54 USD verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie jedoch bei 1,9 USD, was einem Rückgang von 25,2 Prozent entspricht und daher aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 1,77 USD, was über dem letzten Schlusskurs liegt und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Seer-Aktie beträgt 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Wenn der RSI auf 25 Tage ausgedehnt wird, ergibt sich ein Wert von 41, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für die RSI.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wird als eher neutral bewertet, da überwiegend neutrale Themen rund um die Aktie angesprochen wurden. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Analysten bewerten die Seer-Aktie derzeit als "Neutral", basierend auf 0 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 7 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 268,42 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Seer-Aktie eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.