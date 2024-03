Seer Registered (A) Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Die Analystenbewertung für die Seer-Aktie wurde in den letzten 12 Monaten insgesamt 1 Mal als neutral eingestuft. In den letzten Studien des vergangenen Monats wurde die Aktie ebenfalls als neutral bewertet. Der aktuelle Aktienkurs liegt bei 1,92 USD, und die Analysten erwarten eine Entwicklung von 264,58 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 7 USD. Dies wird als positive Entwicklung angesehen.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI für Seer liegt bei 39,13 Punkten, was auf ein neutrales Rating hinweist. Der RSI25, basierend auf 25 Tagen, liegt bei 40,23 Punkten, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war größtenteils positiv, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen, was als gutes Zeichen gewertet wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tage-Durchschnitt bei 2,63 USD liegt, was zu einer negativen Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt bei 1,77 USD, was als positiv angesehen wird. Insgesamt erhält Seer auf Basis der trendfolgenden Indikatoren eine neutrale Bewertung.