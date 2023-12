Seer Registered (A) Aktie: Hervorragende Nachrichten für Investoren!

Weitere Suchergebnisse zu "Seer":

Technische Analyse: Die Seer-Aktie verzeichnete in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 3,27 USD. Der letzte Schlusskurs am Handelstag lag bei 1,65 USD, was einem Abwärtstrend von 49,54 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 1,77 USD liegt mit einem Abwärtstrend von 6,78 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt, wodurch die Aktie ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Somit erhält Seer auf Basis der einfachen Charttechnik insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

Anleger: Die Stimmung der Anleger basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen war die Diskussion über Seer eher neutral. An einem Tag war das Stimmungsbarometer positiv, an den meisten Tagen neutral und in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positiv. Basierend auf diesem Stimmungsbild wird die Aktie heute positiv eingeschätzt und insgesamt mit einer "Gut"-Bewertung versehen.

Sentiment und Buzz: Neben harten Faktoren spielt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität rund um Seer war in den letzten Monaten durchschnittlich, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Tendenz, wodurch die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung erhält.

Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten erhielt die Seer-Aktie insgesamt 1 Bewertung von Analysten, davon 0 "Gut" und 1 "Neutral". Dies führt zu einem insgesamt "Neutral"-Rating. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel von 10 USD zeigt ein Aufwärtspotenzial von 506,06 Prozent. Auf Basis des letzten Schlusskurses von 1,65 USD ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung und somit insgesamt ein "Gut"-Rating für die Aktie.