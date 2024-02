Seer Registered (A) Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein gutes Maß für überkaufte oder unterkaufte Aktien darstellt. Für die Seer-Aktie ergibt sich ein RSI-Wert von 67 für die letzten 7 Tage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis wird ein RSI-Wert von 58,5 ermittelt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating nach RSI-Bewertung.

Die Analysten schätzen die Seer-Aktie langfristig als "Neutral"-Titel ein, basierend auf den Bewertungen von 18 Analysten. Dabei erwarten die Analysten im Mittel ein Kursziel von 10 USD, was einer Erwartung in Höhe von 506,06 Prozent entspricht. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Einstufung auf Basis aller Analystenschätzungen.

In den letzten zwei Wochen wurde die Seer-Aktie von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet, was zu einer "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Seer-Aktie in den sozialen Medien haben in den letzten Wochen zugenommen, was zu einer "Gut"-Bewertung durch die Redaktion führt. Die steigende Aufmerksamkeit und die vermehrten Diskussionen führen insgesamt zu einem "Gut"-Rating für die Aktie.