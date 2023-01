Seemannsmission fürchtet Streichung des maritimen Koordinators

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Deutsche Seemannsmission kritisiert die Vakanz des maritimen Koordinators der Bundesregierung. Der Interessenverband der Seeleute fürchtet, dass die Branche künftig keinen direkten Ansprechpartner mehr im Bundeswirtschaftsministerium haben wird. Die bisherige Inhaberin des Amtes, Claudia Müller (Grüne), wechselt ins Landwirtschaftsministerium und wird Parlamentarische Staatssekretärin unter ihrem Parteikollegen Cem Özdemir.

Eine Nachfolge ist offen. "Die Seeleute fallen ohne eine direkte Ansprechpartnerin durchs Raster, es droht Chaos", sagte Matthias Ristau, Generalsekretär der Deutschen Seemannsmission, der "Rheinischen Post" (Donnerstagsausgabe). Der Abgang von Claudia Müller sei ein Verlust, so der Verbandsfunktionär. "Die maritime Wirtschaft wird in der nationalen Spitzenpolitik ohnehin schon zu wenig gesehen, dabei sprechen wir von einem der wichtigsten Wirtschaftszweige Deutschlands mit mehr als 50 Milliarden Umsatz", sagte Ristau. Besonders während der Corona-Pandemie habe die maritime Koordination der Bundesregierung Wichtiges bewirkt, etwa bei Einreiseverordnungen. "Diese Stelle jetzt zu streichen, wäre das völlig falsche Signal", sagte Ristau. Das Bundeswirtschaftsministerium widersprach auf Anfrage Medienberichten, wonach es bereits ausgemachte Sache sei, dass die Stelle nicht neu besetzt werde. Stattdessen hieß es aus dem Ministerium unter Leitung von Robert Habeck: "Über die Nachbesetzung wird noch entschieden." Druck kommt unterdessen auch von der CDU. Die Anliegen der maritimen Wirtschaft dürften nicht zwischen den Ressorts versacken, es brauche einen konkreten Ansprechpartner und die Bündelung des Themas in einer Person. "Umso erstaunlicher ist, dass Wirtschaftsminister Habeck nicht in der Lage ist, hier eine zügige Personalentscheidung zu treffen", sagte Julia Klöckner, wirtschaftspolitische Sprecherin der CDU-Bundestagsfraktion. "Es geht hier um die Interessen des Wirtschafts- und Arbeitsstandorts Deutschland."

Foto: über dts Nachrichtenagentur