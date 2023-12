Seelos Therapeutics Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Seelos Therapeutics schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Arzneimittelsektor. Mit einem Unterschied von 2,5 Prozentpunkten (0 % gegenüber 2,5 %) wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Seelos Therapeutics-Aktie zeigt für die letzten 7 Tage einen Wert von 48, was auf eine "Neutrale" Bewertung hindeutet. Der RSI auf 25-Tage Basis beträgt 68,96, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für Seelos Therapeutics basierend auf dem RSI.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 22,32 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1,46 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Auch basierend auf dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (4,2 USD) wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Seelos Therapeutics in den letzten Wochen deutlich verbessert. Daher wird der Aktie eine "Gut"-Bewertung in diesem Bereich zugesprochen. Die Diskussionsstärke der Aktie in den sozialen Medien hat ebenfalls zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Dadurch erhält Seelos Therapeutics insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Insgesamt wird die Seelos Therapeutics-Aktie aufgrund der verschiedenen Bewertungskriterien mit einem "Gut"-Rating versehen.