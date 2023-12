Seelos Therapeutics Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Seelos Therapeutics. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 51,28 Punkte, was bedeutet, dass Seelos Therapeutics weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 62,83, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) von Seelos Therapeutics derzeit bei 21,6 USD, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, da der Aktienkurs bei 1,55 USD liegt und somit einen Abstand von -92,82 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 3,55 USD, was einer Differenz von -56,34 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht"-Signal gewertet wird. Der Gesamtbefund basierend auf beiden Zeiträumen lautet daher "Schlecht".

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben kein eindeutiges Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um Seelos Therapeutics. In den letzten Tagen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung führt, das Unternehmen als "Neutral" einzustufen.

Die Dividendenrendite von Seelos Therapeutics beträgt 0 Prozent, was 2,49 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Seelos Therapeutics bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.