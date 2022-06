Seelische Gesundheit - Die Pandemie verstärkt die Bedeutung des Themas

Karlsruhe (ots) -Seit Jahren nimmt das Thema seelische Gesundheit an Bedeutung zu. Betriebsärzte werden immer häufiger auf das Thema aufmerksam. Sie sprechen Auffälligkeiten aktiv an. Vor allem sprechen Betriebsärzte Beschäftigte an, bei denen sie im ärztlichen Gespräch merken, dass die seelische Gesundheit berührt ist. Mehr und mehr Beschäftigte wenden sich an ihren Betriebsarzt, um Sorgen und Befindlichkeiten anzusprechen.Ziel ist es, die Beschäftigungsfähigkeit zu erhaltenAn dem Ziel Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit sind alle interessiert, d.h. Unternehmen, Beschäftigte und Interessenvertretungen. Der VDBW hat das Thema aktuell noch stärker im Fokus.Neu ist unser Ansatz, sehr früh einzusteigen. Im Sinne des Menschen und im Sinne des Erhalts der Beschäftigungsfähigkeit ist ein frühzeitiger Blick auf die Gesundheit - auch auf die seelische Gesundheit -wesentlich. Diesen Präventionsansatz gestalten wir. Ein Vorgehen, welches gemeinsam mit Vertretern der Beschäftigten, der Unternehmen der Wissenschaft und Betriebsärzten entwickelt wird, soll als Angebot zur Verfügung gestellt werden.In Zeiten der Pandemie, sich schnell ändernder Arbeitsformen, sind Betriebsärzte wichtige Berater im Unternehmen und im ärztlichen Gespräch mit Beschäftigten. Mit einem Konzept zum Erhalt der seelischen Gesundheit unterstützt der VDBW Unternehmen und Beschäftigte noch besser und frühzeitiger.Pressekontakt:Verband Deutscher Betriebs- und Werksärzte e. V.Dr. med. Anette Wahl-WachendorfVizepräsidentinTel: 030 85781521E-Mail: anette.wahl-wachendorf@vdbw.deWeiterführende Informationen zum VDBW unter www.vdbw.deOriginal-Content von: Verband deutscher Betriebs- und Werksärzte e. V., übermittelt durch news aktuell