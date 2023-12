Seek Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Seek liegt derzeit bei 46,06, was 27 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Professionelle Dienstleistungen) von 62 liegt. Daraus ergibt sich eine Unterbewertung der Aktie aus heutiger Sicht, weshalb Seek auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Seek derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Professionellen Dienstleistungen. Der Unterschied beträgt 2,92 Prozentpunkte (3,05 % gegenüber 5,98 %), was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Seek als Neutral-Titel anzusehen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Seek-Aktie beträgt 6,99, was eine "Gut"-Empfehlung ergibt, während der RSI25-Wert von 27,06 ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Anleger-Stimmung bei Seek in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen zwei Wochen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung als "Gut" führt.