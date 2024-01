Seek Aktie: Gigantischer Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Seek":

Die Aktie von Seek wird anhand verschiedener Analysen bewertet. In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Seek mit einem Wert von 47,12 deutlich günstiger ist als das Branchenmittel von 63,44. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Empfehlung.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs der Aktie mit 23,45 AUD angegeben, während der aktuelle Kurs bei 26,73 AUD liegt. Dies führt zu einem Abstand von +13,99 Prozent und einer Bewertung als "Gut". Auch im Vergleich zum GD50 der letzten 50 Tage liegt die Aktie mit +14,52 Prozent im positiven Bereich und wird daher ebenfalls als "Gut" bewertet. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie die Gesamtnote "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Aktie liegt bei 5,42, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt und bei 19 liegt, deutet auf eine überverkaufte Situation und eine Bewertung als "Gut" hin. Insgesamt wird die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls als "Gut" eingestuft.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Seek in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält die Aktie auf dieser Stufe daher eine "Neutral"-Bewertung.