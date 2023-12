SeekADR Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Die technische Analyse für Aktien betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Aktuell zeigt der RSI für die Seek-Aktie einen Wert von 26,98, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Die Einstufung auf dieser Basis ist daher "Gut". Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 27, was darauf hindeutet, dass der Titel als überverkauft betrachtet wird. Auch hier lautet die Einstufung "Gut". Insgesamt ergibt sich für die RSI die Einstufung "Gut".

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist die Aktie von Seek ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 40 auf. Im Vergleich zu Werten aus der Branche "Professionelle Dienstleistungen" (KGV von 61,16) liegt die Aktie damit unter dem Durchschnitt um etwa 34 Prozent. Somit ist Seek unterbewertet und erhält auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.

Die aktuelle Dividendenrendite für Seek beträgt 3,05 Prozent bezogen auf das Kursniveau, was nur leicht über dem Mittelwert (2,29) für diese Aktie liegt. Dementsprechend wird die Dividendenpolitik von Seek von Analysten als "Neutral" bewertet.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, hat die Aktie von Seek in den vergangenen Monaten eine durchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Somit wird Seek insgesamt als "Neutral"-Wert eingestuft.