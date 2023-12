Seeing Machines Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Für die Seeing Machines-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 23, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher wurde ein "Gut"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt die Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Auf dieser Basis ist Seeing Machines weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs zu Seeing Machines damit ein "Gut"-Rating.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Seeing Machines-Aktie abgegeben, wovon 2 Bewertungen als "Gut" eingestuft wurden. Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Seeing Machines vor. Die durchschnittliche Kurszielprognose der Analysten liegt bei 11 GBP, was ein Aufwärtspotenzial von 96,43 Prozent bedeutet. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung. Unterm Strich erhält Seeing Machines somit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Seeing Machines-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 5,6 GBP mit dem aktuellen Kurs übereinstimmt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt nahe dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt Seeing Machines mit einer Rendite von -9,84 Prozent mehr als 2 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche von -3,99 Prozent liegt Seeing Machines mit 5,85 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.