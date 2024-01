Seeing Machines Aktie: Keine Angst!

Die technische Analyse der Seeing Machines zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 5,58 GBP liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 5,33 GBP liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -4,48 Prozent liegt, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 5,43 GBP, was einen Abstand von -1,84 Prozent zur Aktie bedeutet und ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Analysten schätzen die Aktie von Seeing Machines langfristig als "Gut" ein, basierend auf den Bewertungen von 18 Analysten: 2 "Gut", 0 "Neutral", 0 "Schlecht". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 11 GBP, was einer Erwartung von 106,38 Prozent entspricht. Daher wird die Bewertung "Gut" vergeben.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine deutlich positive Stimmung und Einschätzungen rund um die Aktie von Seeing Machines. In den letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen, weshalb das Unternehmen als "Gut" eingestuft wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt Seeing Machines mit einer Rendite von -9,84 Prozent um mehr als 2 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur Branche "Elektronische Geräte und Komponenten", die eine mittlere Rendite von -2,08 Prozent aufweist, liegt Seeing Machines mit 7,76 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einer Bewertung als "Neutral" in dieser Kategorie.