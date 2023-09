Seehofer verteidigt Söders Festhalten an Aiwanger

MüNCHEN (dts Nachrichtenagentur) - Der ehemalige bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer hat das Festhalten seines Nachfolgers Markus Söder (beide CSU) an Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) trotz Flugblatt-Affäre verteidigt. "Bei der Gesamtlage war das eine richtige Entscheidung von Söder", sagte er dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Dienstagausgaben). "In einem Rechtsstaat muss für einen Vorwurf auch ein Beweis erbracht werden. Das war aber nicht der Fall."

Hubert Aiwanger streitet ab, das antisemitische Flugblatt, das einst in seinem Schulranzen gefunden wurde, selbst geschrieben zu haben. Stattdessen erklärte Aiwangers Bruder Helmut, er sei es gewesen. In dem Flugblatt wird dem Gewinner eines imaginären Bundeswettbewerbs "ein Freiflug durch den Schornstein in Auschwitz" versprochen. Söder hatte Aiwanger 25 Fragen geschickt und nach deren Beantwortung entschieden, dass dieser im Amt bleiben dürfe.

Foto: über dts Nachrichtenagentur