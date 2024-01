Seedo-Investoren können es immer noch nicht glauben

Das Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Verstärkung und sogar der Änderung von Stimmungen. Die Diskussionsintensität in sozialen Medien und die Häufigkeit sowie Tiefe der Stimmungsänderung können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. In Bezug auf die Diskussionen rund um Sativus Tech haben wir eine mittlere Aktivität festgestellt und stufen das Stimmungssignal als "Neutral" ein, da es kaum Änderungen zeigt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln deutlich die Einschätzungen und Stimmungen rund um Sativus Tech wider. In den letzten Tagen wurden überwiegend neutrale Themen rund um das Unternehmen angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass die Aktie als "Neutral" einzustufen ist.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Sativus Tech-Aktie liegt bei 45, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit 48,9 im neutralen Bereich, was zu dem Schluss führt, dass die Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt, dass die Sativus Tech derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der Kurs der Aktie liegt sowohl über dem GD200 (um -37,2 Prozent) als auch dem GD50 (um -12,78 Prozent), was zu dem Gesamtrating "Schlecht" führt.