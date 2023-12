Seedo im Check!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Sativus Tech hat sich in den letzten zwei Wochen stark verschlechtert. Infolgedessen erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Dies geht aus dem Anleger-Sentiment hervor, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert.

Die technische Analyse zeigt, dass die Sativus Tech mit einem aktuellen Relative Strength Index (RSI) von 23,59 als überverkauft gilt. Dies deutet auf eine negative Stimmung hin. Wird der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich ein Wert von 50, was auf eine neutrale Einschätzung hindeutet.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild rund um Sativus Tech. Daher wird das Sentiment und der Buzz als "Neutral" eingestuft. Ebenso konnte in Bezug auf die Stärke der Diskussion keine signifikante Veränderung festgestellt werden.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Sativus Tech derzeit bei 0,28 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,21 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 0,21 USD, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung von "Neutral" für die Aktie.