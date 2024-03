Seedo Aktie: Ein sicheres Investment?

In den letzten vier Wochen konnten bei Sativus Tech keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz festgestellt werden. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,21 USD im Vergleich zum aktuellen Kurs von 0,1345 USD eine Abweichung von -35,95 Prozent aufweist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Hingegen liegt der letzte Schlusskurs mit 0,12 USD über dem gleitenden Durchschnitt des GD50 (+12,08 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen in Bezug auf die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für Sativus Tech liegt bei 9,76, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 50, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Gut".

Betrachtet man die Stimmung und die Kommentare auf sozialen Plattformen, so wurden diese als neutral eingestuft. Die Nutzer haben in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen, weshalb die Aktie auch in dieser Hinsicht die Einstufung "Neutral" erhält.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Sativus Tech sowohl aus technischer als auch aus sozialer Sicht neutral bewertet wird.