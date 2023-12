Seedo Aktie: Reagiert die Aktie?

In den vergangenen vier Wochen gab es bei Sativus Tech keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating. Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 38, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis von 56,21 lässt die Aktie neutral erscheinen. Die Stimmung auf sozialen Plattformen und die Themen in den Kommentaren rund um Sativus Tech wurden als neutral bewertet, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt.

In der technischen Analyse ergibt sich ein gemischtes Bild. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Sativus Tech-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 0,26 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,185 USD liegt, was einer Abweichung von -28,85 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Sativus Tech-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.