Avic Jonhon Optronic Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Die Aktie von Avic Jonhon Optronic wurde in einer technischen Analyse bewertet, die zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 35,37 CNH lag, was einem Unterschied von -16,48 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 42,35 CNH entspricht. Aus charttechnischer Sicht wurde daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 40,07 CNH liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -11,73 Prozent darunter, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In fundamentalen Kriterien wurde das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie berücksichtigt, das mit einem Wert von 24,9 auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Die Aktie wird daher auf dieser Basis als "Neutral" eingestuft.

Hinsichtlich der Dividendenrendite wurde festgestellt, dass sie bei Avic Jonhon Optronic bei 1,07 Prozent liegt, was nur leicht über dem Mittelwert (0,45) für diese Aktie liegt. Unter Berücksichtigung dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz im Internet wurden ebenfalls analysiert. Dabei wurde festgestellt, dass es eine starke Diskussionsaktivität sowie eine negative Stimmungsänderung gab, was zu einer Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbildes von "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine Mischung aus schlechten und neutralen Bewertungen für die Aktie von Avic Jonhon Optronic auf Basis der technischen, fundamentalen und sentimentalen Analysen.

