Seed Aktie: Gut oder schlecht?

Das Sentiment und der Buzz um Seed -Tokyo lassen sich über einen längeren Zeitraum hinweg beobachten und auswerten. Die Anzahl der Wortbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung geben interessante Einblicke in das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie hat dabei eine mittlere Diskussionsintensität gezeigt und erhält daher eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse ergibt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Seed -Tokyo-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 672,34 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs von 791 JPY weicht um +17,65 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung darstellt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, liegt dieser bei 789,06 JPY, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt (+0,25 Prozent). Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Seed -Tokyo-Aktie für die einfache Charttechnik also ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien stand zuletzt auch die Aktie von Seed -Tokyo im Fokus der Diskussionen. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".

Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Seed -Tokyo ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Seed -Tokyo-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 43,53, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 50, der für diesen Zeitraum ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.