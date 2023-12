Seed Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei Seed -Tokyo wird der 7-Tage-RSI derzeit auf 56,58 Punkte und der 25-Tage-RSI auf 41,4 Punkte bewertet. Beide Werte führen zu einer "Neutral"-Bewertung für die Seed -Tokyo-Aktie.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen Neutralität festgestellt. Weder positive noch negative Themen wurden diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" führt.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs der Seed -Tokyo aktuell auf 663,78 JPY und der Kurs der Aktie auf 804 JPY bewertet, was zu einem Abstand von +21,12 Prozent und somit zu einer Bewertung "Gut" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 794,84 JPY, was zu einem Abstand von +1,15 Prozent und einer Bewertung "Neutral" führt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine Gesamtbewertung "Gut" für Seed -Tokyo.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigte keine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" für Seed -Tokyo führt. Auch die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge führten zu keiner signifikanten Unterschiede und wurden daher ebenfalls mit "Neutral" bewertet.