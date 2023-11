Sedlmayr Grund und Immobilien Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Die Sedlmayr Grund Und Immobilien-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 1948,75 EUR verzeichnet. Der letzte Schlusskurs von 1650 EUR weicht um -15,33 Prozent von diesem Wert ab, was charttechnisch betrachtet als "Schlecht" bewertet wird. Betrachten wir nun den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage. Hier liegt der Wert bei 1628,2 EUR, was nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,34 Prozent) liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Sedlmayr Grund Und Immobilien-Aktie. Insgesamt erhält die Aktie also eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass die Diskussionsintensität um die Aktie von Sedlmayr Grund Und Immobilien die übliche Aktivität hervorbringt. Daher wird die Einschätzung in diesem Bereich als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen neutral waren. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die die Anleger interessierten. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 20 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als überverkauft eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 35,59, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Somit wird die Sedlmayr Grund Und Immobilien-Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.