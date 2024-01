Sedlmayr Grund und Immobilien Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Die Stimmung unter den Anlegern war in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen größtenteils negativ. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen einen negativen Trend über den gesamten analysierten Zeitraum. Es wurde verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Sedlmayr Grund Und Immobilien diskutiert. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" im Hinblick auf das Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Sedlmayr Grund Und Immobilien-Aktie beträgt 53, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 58,14 ebenfalls neutral. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs also eine "Neutral"-Bewertung für die Sedlmayr Grund Und Immobilien-Aktie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Sedlmayr Grund Und Immobilien-Aktie bei 1872,5 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 1550 EUR liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 1570,6 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien hat sich die Stimmung für Sedlmayr Grund Und Immobilien in den letzten Wochen kaum verändert. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen ebenfalls unauffällig, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.