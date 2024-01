Sedlmayr Grund und Immobilien Aktie: Das hat Gewicht!

Die Anlegerstimmung bezüglich der Sedlmayr Grund Und Immobilien-Aktie war in den letzten Tagen neutral, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab weder überwiegend positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Sedlmayr Grund Und Immobilien daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Sedlmayr Grund Und Immobilien-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 1866,2 EUR lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag war mit 1530 EUR deutlich niedriger (-18,02 Prozent Unterschied), was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (1571,8 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,66 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum zeigen eine durchschnittliche Aktivität und kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis weist darauf hin, dass die Sedlmayr Grund Und Immobilien-Aktie derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird.

Insgesamt erhält die Sedlmayr Grund Und Immobilien-Aktie daher in verschiedenen Analysen eine "Neutral"-Bewertung.