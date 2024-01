Sedlmayr Grund und Immobilien Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

Die Analyse von Sedlmayr Grund Und Immobilien zeigt, dass die Diskussionsintensität im Netz in den vergangenen Monaten die übliche Aktivität aufgewiesen hat. Daher wird die Aktie für diesen Faktor als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Sedlmayr Grund Und Immobilien daher als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Sedlmayr Grund Und Immobilien zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI führen zu einer "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Sedlmayr Grund Und Immobilien aktuell bei 1890,9 EUR. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 1560 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -17,5 Prozent aufgebaut hat. Der GD50 weist hingegen eine Differenz von -0,47 Prozent auf und führt zu einem "Neutral"-Signal. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Das Anleger-Sentiment für Sedlmayr Grund Und Immobilien ist ebenfalls neutral, da zuletzt ausschließlich negative Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Sedlmayr Grund Und Immobilien.

Zusammenfassend ergibt sich daher bei der Analyse eine Gesamtbewertung von "Neutral" für Sedlmayr Grund Und Immobilien.