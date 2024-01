Sedlmayr Grund und Immobilien Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator, um die Stimmung einer Aktie einzuschätzen. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Sedlmayr Grund und Immobilien diskutiert, wobei ausschließlich negative Meinungen geäußert wurden. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen hauptsächlich mit den negativen Themen rund um Sedlmayr Grund und Immobilien befasst. Aufgrund dieser Entwicklungen wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Sedlmayr Grund und Immobilien-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1880,35 EUR lag. Der letzte Schlusskurs von 1600 EUR weicht somit um -14,91 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Betrachten wir den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 1566,4 EUR, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs in ähnlicher Höhe (+2,15 Prozent) liegt. Somit ergibt sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie von Sedlmayr Grund und Immobilien.

Die Stimmung und der Buzz rund um die Aktie werden nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern beeinflusst, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Internetnutzern. Die Aktivität der Beiträge oder Diskussionen zeigte dabei eine mittlere Intensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Sedlmayr Grund und Immobilien zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie somit bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Abschließend betrachten wir den Relative Strength Index (RSI), um einzuschätzen, ob die Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 30 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie von Sedlmayr Grund und Immobilien momentan überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft und wird daher mit "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält die Sedlmayr Grund und Immobilien-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.