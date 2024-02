Sedlmayr Grund und Immobilien Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der Sedlmayr Grund Und Immobilien-Aktie zeigt einen Wert von 33 für die letzten 7 Tage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 55,26 liegt. Auch hier ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Aktie daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Sedlmayr Grund Und Immobilien verläuft aktuell bei 1783,4 EUR. Der Aktienkurs liegt bei 1490 EUR, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) von 1544,2 EUR ergibt sich jedoch ein "Neutral"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher ebenfalls "Neutral".

In den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes bei Sedlmayr Grund Und Immobilien ausgemacht werden, weshalb hierfür eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikanten Veränderungen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Rating führt.

Die Anleger-Stimmung bei Sedlmayr Grund Und Immobilien in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen Tagen standen jedoch überwiegend positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung hinsichtlich der Anleger-Stimmung.