Sedlmayr Grund und Immobilien Aktie: Jetzt ist alles möglich

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei setzt der RSI Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI für Sedlmayr Grund Und Immobilien auf 7- und auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 100 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie momentan überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 45,83, was darauf hindeutet, dass Sedlmayr Grund Und Immobilien hier weder überkauft noch überverkauft ist. Aus charttechnischer Sicht wird das Wertpapier daher als "Neutral" eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die technische Analyse der Sedlmayr Grund Und Immobilien-Aktie ergibt für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage einen Durchschnitt von 1917,9 EUR. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1590 EUR, was einen Unterschied von -17,1 Prozent darstellt und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird im Rahmen der Charttechnik analysiert, wobei der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Sedlmayr Grund Und Immobilien-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Sedlmayr Grund Und Immobilien festgestellt werden. Auch die Stärke der Diskussion ergab keine signifikanten Unterschiede, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst wird Sedlmayr Grund Und Immobilien für diese Stufe daher ein "Neutral" zugeschrieben.

Die Kommentare und Befunde zu Sedlmayr Grund Und Immobilien auf sozialen Plattformen wurden als neutral bewertet, ebenso wie die Themen, die in den sozialen Medien in den vergangenen Tagen aufgegriffen wurden. Dies führt zu der Einstufung der Aktie als "Neutral" hinsichtlich der Stimmung.

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einstufung für Sedlmayr Grund Und Immobilien sowohl aus technischer Analyse als auch aus dem Sentiment und Buzz.