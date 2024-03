Sedlmayr Grund und Immobilien Aktie: Ist das wirklich normal?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für die Sedlmayr Grund Und Immobilien-Aktie beträgt der RSI 90 und der RSI25 liegt bei 82,86, was auf eine schlechte Bewertung hinweist.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien über den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Sedlmayr Grund Und Immobilien überwiegend positiv diskutiert, was zu einer positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In der technischen Analyse ergibt sich eine negative Bewertung, da der aktuelle Kurs der Aktie deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 und 50 Handelstage liegt.

Das Stimmungsbild und der Buzz um Sedlmayr Grund Und Immobilien haben sich in den letzten Wochen nicht signifikant verändert, weshalb das Unternehmen in diesem Punkt neutral bewertet wird.

Insgesamt erhält die Sedlmayr Grund Und Immobilien-Aktie gemäß den genannten Kriterien eine schlechte und neutrale Bewertung.