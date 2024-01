Sedlmayr Grund und Immobilien Aktie: Ist das noch normal?

Weitere Suchergebnisse zu "Addex Therapeutics":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Faktor bei der Beurteilung einer Aktie. In den letzten Tagen stand die Aktie von Sedlmayr Grund Und Immobilien besonders im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei überwiegend negative Meinungen geäußert wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich vor allem mit den negativen Aspekten rund um Sedlmayr Grund Und Immobilien. Daher wird insgesamt eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung vergeben.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Sedlmayr Grund Und Immobilien-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1880,35 EUR. Der letzte Schlusskurs von 1600 EUR weicht davon um -14,91 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so beträgt dieser aktuell 1566,4 EUR, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs in ähnlicher Höhe (+2,15 Prozent) liegt. Somit erhält die Aktie auf dieser kurzfristigen Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung.

Das langfristige Stimmungsbild bei Investoren und Nutzern im Internet zeigt eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge oder Diskussionen über die Aktie von Sedlmayr Grund Und Immobilien. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Veränderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) dient dazu einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachtet man den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Sedlmayr Grund Und Immobilien, so zeigt sich, dass die Aktie aktuell als "überverkauft" eingestuft wird. In Bezug auf den 25-Tage-RSI wird das Wertpapier hingegen als "Neutral" eingestuft. Zusammenfassend wird die Aktie von Sedlmayr Grund Und Immobilien in diesem Punkt der Analyse als "Gut" bewertet.

