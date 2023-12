Sedana Medical AB Aktie: Sensationelle Entwicklung

Das Sentiment und der Buzz um Sedana Medical haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Eine Veränderung des Sentiments tritt auf, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die diese Auswertung bilden, eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da bei Sedana Medical keine Auffälligkeiten festgestellt wurden, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Sedana Medical daher in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Sedana Medical eher neutral diskutiert. An einem Tag zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt vier Tagen. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es dagegen vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Dadurch erhält Sedana Medical auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Sedana Medical-Aktie hat einen Wert von 41, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Beim Vergleich des 7-Tage-RSI mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis (28,38) zeigt sich, dass Sedana Medical auf dieser Basis überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung für den 25-Tage-RSI führt. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Sedana Medical.

Trendfolgende Indikatoren zeigen an, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, und bei Sedana Medical wird sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt betrachtet. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt aktuell bei 22,13 SEK, während der letzte Schlusskurs bei 23,94 SEK liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt (19,52 SEK) liegt ebenfalls unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. In Summe wird Sedana Medical auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.