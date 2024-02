Sedana Medical AB Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen des Wertpapiers über einen bestimmten Zeitraum. In Bezug auf Sedana Medical wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 83,45, was darauf hindeutet, dass die Sedana Medical-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 77,13 an, dass das Wertpapier überkauft ist und erhält ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage bezüglich Sedana Medical in den letzten Tagen größtenteils positiv. Anleger zeigen sich überwiegend optimistisch und negative Diskussionen waren kaum vorhanden. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse betrachtet die trendfolgenden Indikatoren, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 21,88 SEK, während der letzte Schlusskurs bei 16,48 SEK liegt, was eine Abweichung von -24,68 Prozent darstellt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für Sedana Medical. Auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigt ähnliche Ergebnisse, wodurch das Wertpapier erneut ein "Schlecht"-Rating erhält.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment und den Buzz zeigt sich keine wesentliche Veränderung der Stimmung bei Sedana Medical in den letzten Wochen. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet, ebenso wie die Stärke der Diskussion.

Zusammenfassend ergibt sich für Sedana Medical daher eine insgesamt "Schlecht"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse und ein "Neutral"-Rating im Hinblick auf das Anleger-Sentiment und den Buzz.