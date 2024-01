Sedana Medical AB Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

In den vergangenen zwei Wochen wurde Sedana Medical von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet, so die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Neutral", ergab die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt.

Auch eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Einschätzungen. Bei der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung zeigte Sedana Medical interessante Ausprägungen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Die technische Analyse ergab, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Sedana Medical-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 22,18 SEK liegt. Der letzte Schlusskurs (23,16 SEK) weicht somit +4,42 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Bei Betrachtung des Durchschnitts aus den letzten 50 Handelstagen ergibt sich jedoch ein "Gut"-Rating.

Zur Beurteilung des aktuellen "überkauft" oder "überverkauft" Status der Aktie wurde der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis ergaben eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung für Sedana Medical, sowohl in Bezug auf die Anleger-Stimmung als auch aus technischer Sicht.