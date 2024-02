Sedana Medical AB Aktie: Ist es denn die Möglichkeit?

Die Stimmung und der Buzz um die Sedana Medical-Aktie haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, so unsere Analyse. Daher bewerten wir die Aktie als "Neutral". Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Sedana Medical-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 79, was auf eine Überbewertung hinweist und somit eine "Schlecht"-Bewertung nach sich zieht. Im Vergleich dazu ist der RSI der letzten 25 Tage bei 67,27 und zeigt somit weder eine Über- noch Unterbewertung, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Sedana Medical.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, und hier wurde über Sedana Medical in den letzten zwei Wochen besonders positiv gesprochen. Daher erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Sedana Medical-Aktie mit 18,93 SEK 14,38 Prozent unter dem GD200 (22,11 SEK) liegt, was als "Schlecht"-Signal interpretiert wird. Auch der GD50 von 22,11 SEK weist auf ein "Schlecht"-Signal hin, da der Abstand zum aktuellen Kurs ebenfalls 14,38 Prozent beträgt. Somit wird der Kurs der Sedana Medical-Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.