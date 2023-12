Sedana Medical AB Aktie: Anleger aufgepasst!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Sedana Medical-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 75 erreicht, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI-Wert auf 25-Tage-Basis bei 32,38, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich also ein "Schlecht"-Rating nach der RSI-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Sedana Medical-Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 22,14 SEK, während der Aktienkurs bei 23,14 SEK liegt, was einer Abweichung von +4,52 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 19,92 SEK, was einer Abweichung von +16,16 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung führt. Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ergibt eine "Neutral"-Bewertung, da sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung als durchschnittlich und stabil eingestuft werden.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung für die Sedana Medical-Aktie basierend auf verschiedenen Analysemethoden.