Securize nach RNT-Übernahme: „Von Tag 1 an ideal aufgestellt“ – CEO Sebastian Nölting und CFO Christian Damjakob im Gespräch.

Die Securize IT-Solutions AG (ISIN: DE000A2TSS58) hat den Server- und Storage-Spezialisten RNT Rausch GmbH übernommen. 50,1 Prozent der RNT-Anteile sind bereits auf Securize übergegangen, die verbleibenden 49,9 Prozent übernimmt Securize im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung. Die neue Umsatzgröße von mehr als 30 Mio EUR soll aber nur eine Zwischenstation sein, weitere Übernahmen sind geplant. Die Analysten von SMC Research sehen den fairen Wert der Securize-Aktie bei 2,40 EUR.

Das Nebenwerte-Magazin sprach exklusiv mit dem neuen CEO Sebastian Nölting und CFO Christian Damjakob über die Dynamik bei RNT, den geplanten Börsengang des Kunden IONOS, das Zusammenspiel mit der Securize-Tochter Diso sowie die weitere Expansion.

Herr Nölting, als Geschäftsführer und bisheriger Mehrheitsgesellschafter der RNT Rausch GmbH (RNT) sind Sie nun zusätzlich CEO der Securize IT Solutions AG. Könnten Sie unseren Lesern die RNT bitte kurz vorstellen?

Sebastian Nölting: Sehr gerne. RNT Rausch hat seinen Hauptsitz in Ettlingen und ist ein Technologiepionier mit mehr als 20 Jahren Erfahrung. Wir entwerfen maßgeschneiderte Hightech-Server- und Storagelösungen, um Unternehmen, Rechenzentren und Service-Provider fit für die technische Revolution von morgen zu machen. Besonders stolz sind wir auf unsere langjährigen Kundenbeziehungen zu Cloud- und Onlinespiele-Anbietern wie IONOS (1&1, United Internet) und Gameforge, aber auch unsere Aktivitäten in weiteren datenintensiven Branchen wie der Sporttechnologie. Ebenfalls im Trend der Zeit liegt unser umfangreiches und einzigartiges Mittelstands-Produktportfolio speziell zum Schutz gegen Datenverschlüsselung durch Hacker.

Welche Expertise bringen Sie persönlich mit?

Sebastian Nölting: Ich bin Jahrgang 1964 und seit 1991 in der IT-Branche aktiv, habe mein erstes Unternehmen aber schon direkt nach dem Schulabschluss gegründet. Ab 1992 war ich Gesellschafter eines Systemhauses in Karlsruhe. Abschließend war ich in verschiedenen leitenden Positionen aktiv, unter anderem als Vertriebsleiter der Schlund + Partner AG, der späteren 1&1 Internet AG. Seit 2002 bin ich bei der heutigen RNT Rausch GmbH, seit 2008 als Geschäftsführer und ab 2015 als Mehrheitsgesellschafter.

Zu den wichtigsten RNT-Kunden zählt die United-Internet-Tochter IONOS, die gerade ihren Börsengang angekündigt hat. Welche Potenziale sehen Sie in dieser Geschäftsbeziehung?

Sebastian Nölting: Wir sind grundsätzlich sehr stark in dem Markt der CSP (Cloud Service Provider) vertreten und profitieren daher vom dynamischen Wachstum des gesamten Segments. Ein erfolgreicher Börsengang unseres Kunden IONOS könnte dessen Geschäft durchaus positiv beeinflussen, wovon wir nach unserer Einschätzung dann auch indirekt profitieren würden.

Am 20. Januar ist die Fußball-Bundesliga der Männer wieder gestartet. Auch dort kommt RNT-Equipment zum Einsatz. Wo genau und welche weiteren Projekte stehen in Ihrem Sporttechnologie-Segment an?

Sebastian Nölting: Unser Kunde, die Sportec Solutions AG, ein Joint-Venture der DFL Deutsche Fußballliga, hat den Auftrag, die Technik für den Video-Schiedsrichter (VAR) und die Torlinien-Technologie (GLT) der ersten und zweiten Fußball-Bundesliga zu betreiben. Die dafür notwendige IT-Lösung haben wir mit und für Sportec Solutions nahezu vollständig entwickelt und geliefert. Diese Technologie ist aber nicht auf die deutschen Ligen beschränkt, sondern lässt sich nahezu weltweit ausrollen. Derzeit fertigen und liefern wir die technische Ausstattung für eine weitere große Fußballliga zum Start im Februar 2023.

Blicken wir noch einmal kurz zurück: Seit wann gibt es die RNT Rausch schon und wie stark ist die Gesellschaft in den vergangenen Jahren gewachsen?

Sebastian Nölting: Streng genommen geht die RNT auf eine Gründung von Bernd Rausch Anfang der Neunzigerjahre mit einem einfachen Gewerbeschein zurück. 1998 erfolgte dann die Wandlung in die Rausch Netzwerktechnik GmbH, der heutigen RNT Rausch GmbH. Als Pionier der Server- und Storage-Industrie weist RNT seit 2018 ein durchschnittliches jährliches Umsatz- und EBIT-Wachstum von über 25 % aus. Betrachten wir nur die kumulierte Entwicklung seit 2016, so sind wir innerhalb von sechs Jahren im Umsatz um mehr als 300 % gewachsen, bei einer überproportionalen Ergebnissteigerung um rund 800 %.

Sie sprechen von einem „erfreulichen Ausblick auf 2023“. Peilen Sie auch für die Zukunft zweistellige Wachstumsraten an?

Sebastian Nölting: Auch künftig ein zweistelliges Wachstum zu zeigen, ist unser Anspruch. Wir haben bereits heute einige umsatzstarke Projekte in den Büchern und zudem das Potenzial mit neuen Produkten, wie unseren einzigartigen Speicherlösungen, weiter zu wachsen – und das bei attraktiven Margen.

Sie sprechen die Margen an – wie sieht es grundsätzlich mit der Profitabilität der RNT aus?

Sebastian Nölting: Für das Geschäftsjahr 2022 haben wir einen Umsatz in Höhe von ca. 24 Mio. Euro sowie ein EBIT von ca. 1,5 Mio. Euro prognostiziert – dies entspricht einer EBIT-Marge von über 6 %. Wie eben erwähnt, nimmt der Anteil der Komplettlösungen am Umsatz stetig zu. Diese Lösungen haben naturgemäß eine bessere Marge als reine Hardware. Durch einige Alleinstellungsmerkmale bei den Produkten und der bestehenden Notwendigkeit aller Unternehmen, egal welcher Größe, sich gegen Ransomware-Attacken zu schützen, adressieren wir damit ein großes Marktpotenzial.

Herr Damjakob, Sie haben lange nach dem idealen Übernahmekandidaten gesucht. Warum ist Ihre Wahl auf die RNT gefallen?

Christian Damjakob: Cloud und Cyber-Security, das Tätigkeitsfeld der Securize, verspricht auch in den kommenden Jahren beste Wachstumsaussichten. Daher haben wir nach einem Unternehmen genau in diesem Segment gesucht, das über mehrere Jahre sogar überproportional zum Markt profitabel gewachsen ist. Das trifft exakt auf die RNT zu. Außerdem waren uns eine schlanke Führungsstruktur mit exzellenten Marktkontakten wichtig – und eine gemeinsame Vision von RNT und Securize darüber, was wir kurz- und mittelfristig erreichen wollen. Da hat sehr vieles außergewöhnlich gut zusammengepasst.

Die Übernahme wird in zwei Schritten durchgeführt, die Übernahme der ersten 50,1 %der RNT-Anteile ist bereits erfolgt. Könnten Sie uns bitte kurz erläutern, warum Sie dieses Vorgehen gewählt haben und wie es nun weitergeht?

Christian Damjakob: Andy Empl als Vorsitzender des Securize-Aufsichtsrats und ich haben das Glück, in den vergangenen zwei Jahren bereits weitere Reverse-IPO/-Takeover-Transaktionen erfolgreich umgesetzt zu haben. Damit ergibt sich ein Erfahrungsschatz an Best Practice, den wir bei der RNT nutzen konnten. Dazu gehört, zügig Fakten zu schaffen. Daher wollten wir in 2022 unbedingt noch den Übergang der Mehrheit an der RNT auf die Securize erreichen. Genau das war mit der gewählten Transaktionsstruktur möglich. Zusätzlich haben wir dadurch steuerliche und Liquiditätsvorteile. Am 3. März findet die Hauptversammlung zur Schaffung der neuen Securize-Aktien statt. Die Zustimmung der Hauptversammlung vorausgesetzt, erwerben wir mit diesen Aktien die noch ausstehenden 49,9 % an der RNT im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung.

Wie viele Securize-Aktien wird es nach der vollständigen RNT-Übernahme geben?

Christian Damjakob: Der Aktienanteil für den Erwerb der RNT zusammen mit einem Earn-out auf das EBIT des Jahres 2022 und einem Transaktionsbonus, beides in Aktien vergütet, wird zu ca. 3,7 Mio. neuen Securize-Aktien führen. Momentan haben wir ein Grundkapital in Höhe von 7 Mio. Euro, eingeteilt in 7 Mio. Aktien, so dass nach der gesamten Umsetzung der RNT-Übernahme ca. 10,7 Mio. Securize-Aktien ausgegeben sein werden.

Und wie wird die Aktionärsstruktur dann aussehen?

Christian Damjakob: Sofern die Hauptversammlung am 3. März die vorgeschlagenen Beschlüsse fasst, lägen beim Vorstand und Aufsichtsrat, darunter die beiden RNT-Verkäufer, zusammen etwa 36 % der Securize-Aktien. Ein weiterer großer Securize-Aktionär ist die Pyramid AG mit dann etwa 20 % der Securize-Aktien. Hinzu kommen uns bekannte institutionelle und private Aktionäre aus Deutschland und der Schweiz mit zusammen etwa 15 %. Damit sehen wir den Streubesitz bei ungefähr 29 % der Securize-Aktien.

Herr Nölting, als Gegenleistung für die RNT-Geschäftsanteile erhalten Sie neue Securize-Aktien zu je 2,00 Euro. Warum haben Sie sich mit RNT für diesen Reverse-IPO-ähnlichen Weg an die Börse entschieden?

Sebastian Nölting: Viele Gründe, die für das Zusammengehen von RNT und Securize sprechen, wurden schon genannt. Ich selbst habe zahlreiche Kontakte in der IT- und insbesondere Cloud-Branche, die ich besser im Rahmen einer Börsennotierung für die weitere erfolgreiche Unternehmensentwicklung nutzen kann. Dafür könnte die Konstellation mit Securize nicht besser sein, durch das Branchen- und Kapitalmarkt-Know-how sowie ein Team mit Begeisterung für das gemeinsame Unternehmen sind wir von Tag 1 an ideal aufgestellt.

Welche Synergien gibt es zwischen RNT und der Schweizer Securize-Tochter Diso AG?

Sebastian Nölting: Die Diso AG bringt das technische und vertriebliche Know-how mit, unsere Appliances im Schweizer Markt zu platzieren. Wir können nur in den einzelnen Märkten wachsen, wenn wir strategische Partnerschaften eingehen. Einen solchen Partner im eignen Unternehmensverbund zu haben, ist natürlich die Ideallösung. Zudem hat die Diso einen über viele Jahre gewachsenen Kundenstamm mit hervorragenden Schweizer Unternehmen und Behörden, denen wir nun aus der Gruppe heraus ein breiteres Angebot machen können.

Herr Damjakob, wie sehen Ihre weiteren Akquisitionspläne aus? Ist die RNT-Übernahme nur der Auftakt einer Buy-and-Build-Strategie?

Christian Damjakob: Die Securize hat mit RNT und Diso schon alles, was notwendig ist, um erfolgreich zu sein. Andererseits sehen wir momentan durch das Renommee der RNT im IT-Markt und auch durch die Aufmerksamkeit, die Securize durch die gelungene RNT-Übernahme erhalten hat, zahlreiche Opportunitäten für anorganisches Wachstum. Zusammen mit Sebastian Nölting als exzellentem Branchenkenner können wir das Potenzial dieser M&A-Möglichkeiten schnell analysieren. Da wir bei der Securize mit unseren Partnern ein bestens eingespieltes Team in solchen M&A-Prozessen sind und auch auf der Finanzseite einigen Rückhalt für weitere Akquisitionen finden, werden wir weitere Akquisitionen durchführen, wenn das Target genau zu unserer Strategie passt und wir einen deutlichen Mehrwert für unsere Aktionäre sehen.

Herr Nölting, Herr Damjakob, vielen Dank für das Interview.

Sebastian Nölting | CEO der Securize IT-Solutions AG



Seit 1991 in der IT-Branche

Erste Unternehmensgründung direkt nach Schulabschluss

Diverse Positionen als Vertriebsleiter, u. a. 1&1 Internet AG

2002 erstmals tätig bei der damaligen Rausch Netzwerktechnik GmbH, heute RNT Rausch GmbH

2015 mit Manfred Schwarztrauber (als nicht-operativer Gesellschafter) MBO der RNT, Geschäftsführer der RNT

Christian Damjakob | CFO der Securize IT-Solutions AG



Langjährige Bank- und Kapitalmarkttätigkeit, darunter Commerzbank und Bankgesellschaft Berlin

Rechtsanwalt, PE & VC Programm der HBS

Vormaliger Geschäftsführer bm-t, Beteiligungsmanagement Thüringen

In Beratungsfunktion Reverse IPO von Pyramid Computer GmbH und Munich Hotel Partners strukturiert und umgesetzt

Aufsichtsratsvorsitzender faytech AG

Vorstand der Securize seit 2018

Kurzinfo zum Unternehmen | RNT Rausch GmbH:

RNT Rausch ist ein in Deutschland ansässiger Technologiepionier mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Hightech-Server- und Storage Branche. Das Unternehmen entwirft zukunftssichere Server- und Storagelösungen, die hybride Lösungen ermöglichen und geschäftliche Herausforderungen meistern, um KMUs, Unternehmen, Rechenzentren und Service Provider auf der ganzen Welt fit für die technische Revolution von morgen zu machen. RNT bietet maßgeschneiderte Produkte und Dienstleistungen, die den Kunden helfen, Sicherheit, Flexibilität, Skalierbarkeit und Nachhaltigkeit zu verbessern. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Ettlingen, Deutschland, wo die zielgerichteten Lösungen mit äußerster Präzision und in höchster Qualität gefertigt werden. Weitere Informationen: www.rnt.de

Kurzinfo zum Unternehmen | Securize IT Solutions AG:

Die Securize IT Solutions AG und die mit ihr verbundenen Unternehmen sind Lösungs- und Serviceanbieter im Wachstumsfeld Managed Cloud und Unternehmens-IT Services mit integrierter Cyber-Sicherheit. Ergänzt von IT-Beratungs- und Softwarelizenzgeschäft bietet die Securize-Gruppe Cloud Computing-Produkte und Dienstleistungen für Unternehmen mit hohen Sicherheitsanforderungen. Dazu gehört der speziell für größte Cybersicherheit entwickelte SCWP (Swiss Cloud Workplace), ein virtueller Arbeitsplatz, erfolgreich im Einsatz bei Unternehmen in Deutschland und der Schweiz. Weitere Informationen: www.securize.de



