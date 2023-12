Security Tenn Aktie: Wo soll das noch hinführen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bedeutender Indikator für die Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses und normiert es auf eine Skala von 0 bis 100 für einen Zeitraum von 7 oder 25 Tagen (RSI25). Für Security -Tn wird ein RSI-Wert von 100 angegeben, was auf eine "Schlecht"-Bewertung hindeutet. Auch der RSI25 liegt bei 100, was ebenfalls auf eine "Schlecht"-Einstufung für die letzten 25 Tage hindeutet. Insgesamt ergibt sich also ein Rating von "Schlecht".

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt verwendet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Für Security -Tn wird der 200-Tages-Durchschnitt aktuell mit 58,42 USD und der 50-Tages-Durchschnitt mit 58,84 USD angegeben. Diese Werte liegen jeweils nahe dem letzten Schlusskurs (59 USD), was zu einer "Neutral"-Bewertung auf Basis der trendfolgenden Indikatoren führt.

Die Dividendenrendite von Security -Tn beträgt derzeit 1,67 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 138,31 % (Handelsbanken) als "Schlecht" eingestuft wird.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Security -Tn wird als neutral bewertet, basierend auf einer Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien in den vergangenen zwei Wochen. Die überwiegende Anzahl der Themen rund um den Wert waren neutral, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt. Daher wird auch die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft.