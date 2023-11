Security Tenn Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Die Dividendenrendite von Security -Tn beträgt derzeit 1,67 %, was unter dem Branchendurchschnitt von 5334,22 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Security -Tn derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 58,4 USD, während der Kurs der Aktie bei 60 USD liegt, was einer Abweichung von +2,74 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 58,38 USD führt zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der Security -Tn liegt bei 50, was auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 0, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer Einstufung als "Gut" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie konnte in den letzten vier Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich für die Security -Tn damit eine neutrale Bewertung in verschiedenen Kategorien.