Security Tenn Aktie: Geht es jetzt los?

Die technische Analyse der Security -Tn-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 58,96 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 62 USD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +5,16 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) ergibt sich ein ähnliches Bild, da der aktuelle Kurs von 61,44 USD nur um +0,91 Prozent abweicht. Dadurch erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz ergibt sich, dass es während des vergangenen Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt ebenfalls keine signifikante Veränderung und führt ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating. Somit erhält die Security -Tn-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende schüttet Security -Tn im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsbanken eine niedrigere Dividendenrendite von 1,67 % aus, was 137,08 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 138,75 % sind. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Security -Tn-Aktie liegt bei 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls einen Wert von 50 und führt somit zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Security -Tn.