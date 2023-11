Security National /IA Aktie: Wer hätte das gedacht?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies wird durch die Beziehung zwischen Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit bestimmt. In unserer Analyse bewerten wir die Security National -Ia-Aktie anhand des 7-Tage-RSI und des 25-Tage-RSI.

Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 0 Punkten, was darauf hinweist, dass die Security National -Ia-Aktie überverkauft ist, und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls einen überverkauften Wert von 0, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Security National -Ia-Aktie in diesem Punkt unserer Analyse eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Security National -Ia-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 131,56 USD. Der letzte Schlusskurs von 134 USD weicht um +1,85 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt eine ähnliche Entwicklung, wobei der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt und somit auch eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt erhält die Security National -Ia-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite der Security National -Ia-Aktie bei 1,53 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsbanken einen geringeren Ertrag bedeutet. Die Dividenden des Unternehmens fallen somit niedriger aus, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen war überwiegend neutral. Unsere Redaktion kommt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung daher insgesamt als "Neutral" eingestuft werden kann. Insgesamt führt die Messung der Anleger-Stimmung somit zu einer "Neutral"-Einstufung.