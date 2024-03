Security National /IA Aktie: Wann tut sich was?

Die technische Analyse der Security National -Ia ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 133,72 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 141 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +5,44 Prozent liegt, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 der letzten 50 Tage bei 137,09 USD, was einer Distanz von +2,85 Prozent entspricht und somit zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Gut".

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In Bezug auf Security National -Ia gab es in den sozialen Medien in letzter Zeit keine besonders positiven oder negativen Reaktionen. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch mit negativen Themen rund um Security National -Ia beschäftigt. Daher ergibt sich insgesamt eine Bewertung von "Neutral".

In Bezug auf die Dividende liegt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Security National -Ia derzeit bei 1, was einer negativen Differenz von -137,29 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen von den Analysten eine Bewertung von "Schlecht".

Auch hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung zeigt sich bei Security National -Ia eine durchschnittliche Aktivität und kaum Änderungen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.