Security National /IA Aktie: Füße still halten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Security National -Ia betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 50 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 31,8, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Security National -Ia-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 132,14 USD. Der letzte Schlusskurs von 140 USD weicht um +5,95 Prozent ab, was charttechnisch als "Gut" bewertet wird. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt 133,62 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung zu Security National -Ia wurde in den letzten zwei Wochen als neutral bewertet, basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien. Die überwiegend neutralen Themen rund um den Wert führten zu einer Gesamteinstufung als "Neutral".

In Bezug auf die Dividende weist Security National -Ia derzeit eine Dividendenrendite von 1,53 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 138,82 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.