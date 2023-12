Security National /IA Aktie: Abwarten

Die Dividendenrendite von Security National -Ia beträgt derzeit 1,53 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 138,51 %. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Security National -Ia wird als neutral eingestuft, da es weder besonders positive noch negative Ausschläge gab und sich der Meinungsmarkt in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um das Unternehmen beschäftigt hat.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Empfehlung für die Security National -Ia-Aktie, mit einem Wert für den RSI7 von 50 und einem Wert für den RSI25 von 34,98, was zu einem Gesamtranking "Neutral" führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt ebenfalls eine neutrale Einstufung für Security National -Ia. Der GD200 des Wertes liegt bei 132,02 USD, während der Kurs der Aktie bei 138 USD liegt, was einer Abweichung von +4,53 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt bei 133,08 USD, was einer Abweichung von +3,7 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher auch in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet.