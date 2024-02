Security National Aktie: Wann tut sich was?

Security National konnte in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 19,16 Prozent erzielen, was einer Outperformance von +13,57 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Thrifts & Hypothekenfinanzierung"-Branche entspricht. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor schnitt das Unternehmen mit einer Rendite von 2,96 Prozent deutlich besser ab, mit einer Überperformance von 16,2 Prozent. Aufgrund dieser überdurchschnittlichen Leistungen erhält Security National ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der Beurteilung des Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Security National-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 52,02 Punkten, während der RSI auf 25-Tage-Basis bei 54,73 liegt, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating hindeutet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Security National in den letzten Wochen kaum verändert. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Ebenso wurde keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien festgestellt, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Security National-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 8,06 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 7,79 USD weicht nur um -3,35 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Wert von 8,49 USD, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs um -8,24 Prozent darunter liegt. Insgesamt erhält die Security National-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik somit ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt zeigt sich, dass Security National in verschiedenen Bereichen unterschiedlich abschneidet und daher in der Gesamtbewertung ein "Neutral"-Rating erhält.