Security National Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Die technische Analyse der Security National-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über die letzten 200 Handelstage bei 8,06 USD liegt. Dies bedeutet, dass der letzte Schlusskurs (7,79 USD) nur um 3,35 Prozent abweicht und die Aktie daher als "Neutral" bewertet wird. Wenn wir den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachten, liegt dieser bei 8,49 USD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs um 8,24 Prozent darunter liegt. Auf dieser Basis erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die Security National-Aktie somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Im Branchenvergleich erzielte Security National in den letzten 12 Monaten eine Performance von 19,16 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Thrifts & Hypothekenfinanzierung"-Branche im Durchschnitt nur um 5,59 Prozent, was bedeutet, dass die Security National-Aktie um 13,57 Prozent besser abschnitt. Im "Finanzen"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 2,96 Prozent, wobei Security National um 16,2 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich des Relative Strength Index (RSI) wird die Security National-Aktie anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 52,02 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 54,73, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält daher ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Bei der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als wichtigster Indikator betrachtet. Auf dieser Basis ist Security National mit einem KGV von 6,66 deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt von 62,02, was einer Unterbewertung von 89 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.