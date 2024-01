Security National Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Security National beträgt derzeit 6,66, was 88 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Thrifts & Hypothekenfinanzierung) von 56 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Security National eine Performance von 19,16 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" im Durchschnitt um 20,43 Prozent, was einer Underperformance von -1,26 Prozent für Security National bedeutet. Im "Finanzen"-Sektor lag die Rendite bei durchschnittlich 11,09 Prozent, wobei Security National um 8,07 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Überperformance im Sektorvergleich erhält die Aktie ebenfalls ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die charttechnische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Security National-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 7,74 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 9 USD liegt, was einem Unterschied von +16,28 Prozent entspricht. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Bewertung. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs (9 USD) über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (8,03 USD) um +12,08 Prozent, was erneut zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Security National-Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt für Security National aktuell 69,07, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) zeigt sich ein Wert von 36, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt resultiert daraus eine Gesamteinstufung "Neutral" für den RSI.

Die Fundamentalanalyse, die Branchenvergleichsdaten, die technische Analyse und der Relative Strength-Index weisen insgesamt darauf hin, dass die Security National-Aktie aktuell mit einer "Gut"-Bewertung zu betrachten ist.