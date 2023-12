Security National Aktie: Abwarten

Der Aktienkurs von Security National hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 19,16 Prozent erzielt, was mehr als 14 Prozent über dem Durchschnitt des Finanzsektors liegt. Auch im Vergleich zur "Thrifts & Hypothekenfinanzierung"-Branche, die eine durchschnittliche Rendite von 9,97 Prozent erzielte, liegt Security National mit einer Rendite von 9,19 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende liegt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Security National aktuell bei 0, was eine negative Differenz von -5,82 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche ergibt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den Social Media gibt es keine eindeutige Veränderung bezüglich Security National. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Diskussionen über die Aktie deutet darauf hin, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde über Security National unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Security National liegt bei 30,15 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Auch der RSI25 von Security National zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält Security National also eine "Neutral"-Bewertung für verschiedene Aspekte unserer Analyse.